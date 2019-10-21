Harley-Davidson усунула дефект зарядки і поновлює виробництво електромотоциклів

Компанія Harley-Davidson відновлює виробництво свого першого електромотоциклу LiveWire після вирішення дефекту з технологією зарядки траспортного засобу.

Про це The Verge повідомили у компанії.

“Компанія Harley-Davidson відновлює виробництво й доставку LiveWire, свого першого електромотоциклу, після вирішення дефекту з технологією зарядки мотоциклу минулого тижня”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, відтепер покупці мотоциклу за 30 тисяч доларів зможуть знов заряджати електробайк вдома.

Раніше, через дефект у компанії рекомендували заряджати LiveWire в дилерів.

Зазначається, що концепт електробайка Harley-Davidson був представлений ще в 2014 році. Очікується, що компанія з часом також представить дешевші й менші за розмір електромотоцикла скутери й велосипеди.

Фото: www.theverge.com