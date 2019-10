Австралійці встановили новий рекорд найдовшого у світі авіаперельоту

Як повідомляє телеканал новин "24", міжнародний аеропорт Сіднея на офіційному сайті повідомив про рекордний рейс тривалість якого склала 19 годин 16 хвилин.

Сама ж авіакомпанія повідомила у своєму твіттері, що лайнер прибув в аеропорт Нью-Йорка із запізненням на 37 хвилин.

Today, our first ultra long haul #QantasResearchFlight has set off from #NewYork direct to #Sydney flying 50 people more than 16,200 km on a #QantasDreamliner. Read all the fast facts here: https://t.co/VX1OnukeN5