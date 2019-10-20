Австралійці встановили новий рекорд найдовшого у світі авіаперельоту
Як повідомляє телеканал новин "24", міжнародний аеропорт Сіднея на офіційному сайті повідомив про рекордний рейс тривалість якого склала 19 годин 16 хвилин.
Сама ж авіакомпанія повідомила у своєму твіттері, що лайнер прибув в аеропорт Нью-Йорка із запізненням на 37 хвилин.
Today, our first ultra long haul #QantasResearchFlight has set off from #NewYork direct to #Sydney flying 50 people more than 16,200 km on a #QantasDreamliner. Read all the fast facts here: https://t.co/VX1OnukeN5— Qantas (@Qantas) October 19, 2019
На борту літака перебувало 50 пасажирів та членів екіпажу. Перед польотом Qantas назвали метою рейсу – вивчення впливу наддовгих перельотів на пасажирів та членів екіпажу.
В авіакомпанії зазначили, що спостереження, зроблені під час рейсу, дозволять виробити заходи щодо поліпшення стану людей, які перебувають на борту, мінімізації джетлага, а також виявлення оптимальних інтервалів для роботи й відпочинку екіпажу.
Попередній рекорд належав авіакомпанії Singapore Airlines. 12 жовтня 2018 року літак авіакомпанії виконав рейс з Сінгапура до Нью-Йорка та провів у повітрі 17 годин 25 хвилин.