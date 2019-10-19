Астероїд діаметром у кілометр летить до Землі
Укрінформ
До Землі наближається астероїд розміром від 400 метрів до 1 км.
Центр дослідження навколоземних об'єктів NASA зафіксував наближення до Землі астероїда 162082 (1998 HL1) розміром від 400 метрів до 1 км.
На мінімальній відстані об'єкт пройде 25 жовтня в 20:21 за київським часом, загрози для Землі він не становить, оскільки пройде на відстані 0,04 астрономічних одиниць (16 відстаней до Місяця).
Центр вивчення навколоземних об'єктів NASA спостерігає за майже 20 тис. небесних тіл, які знаходяться поблизу орбіти Землі.