Астероїд діаметром у кілометр летить до Землі

До Землі наближається астероїд розміром від 400 метрів до 1 км.

Центр дослідження навколоземних об'єктів NASA зафіксував наближення до Землі астероїда 162082 (1998 HL1) розміром від 400 метрів до 1 км.

На мінімальній відстані об'єкт пройде 25 жовтня в 20:21 за київським часом, загрози для Землі він не становить, оскільки пройде на відстані 0,04 астрономічних одиниць (16 відстаней до Місяця).

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Центр вивчення навколоземних об'єктів NASA спостерігає за майже 20 тис. небесних тіл, які знаходяться поблизу орбіти Землі.