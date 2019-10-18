Уперше в історії дві астронавтки вийшли на “космічну прогулянку"

Американські жінки-астронавти Крістіна Коч та Джессіка Мейр розпочали першу жіночу місячну прогулянку поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) у Twitter.

“О 7.38 за американським часом офіційно розпочалася наша повністю жіноча космічна прогулянка”, - заявили у NASA.

At 7:38am ET, our #AllWomanSpacewalk officially started as @Astro_Christina & @Astro_Jessica set their spacesuits to battery power, marking the beginning of their 5.5 hour excursion outside of the @Space_Station to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh — NASA (@NASA) 18 жовтня 2019 р.

В американському відомстві додали, що Коч та Мейр вже під'єднали свої скафандри.

Зазначається, що прогулянка триватиме 5,5 години поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.

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Як повідомлялося, двоє астронавтів NASA провели місячну прогулянку поза межами Міжнародної космічної станції. Крістіна Коч та Ендрю Морган перебували трохи менш як сім годин. Упродовж цього часу вони продовжили змінювати батареї для покращення системи забезпечення станції енергією

Фото: NASA у Twitter