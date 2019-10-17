Toyota "навчила" авто паркуватися без розмітки

Японська автомобілебудівна компанія Toyota займається оновленням своєї провідної компактної моделі, яка отримала нові засоби безпеки і функцію автоматичного паркування.

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що в новій версії моделі Yaris камери і сенсори, які використовуються для виявлення транспортних засобів і пішоходів поблизу автомобіля. Машина здатна уникати зіткнень, попереджаючи водія, перш ніж привести в дію гальма.

Автомобіль також оснащений функцією, яку фірма Toyota називає першою в світі системою автоматичного паркування. Якщо водій ввів дані про розташування паркувального місця, камери дозволяють системі розрахувати положення автомобіля і завести машину на парковку, навіть якщо на ній відсутні лінії розмітки.

У продаж в Японії такі автомобілі надійдуть у лютому.