Франція і Німеччина створять супервинищувач нового покоління

Франція і Німеччина зняли юридичні перепони для просування співпраці у створенні новітніх танку і бойового літака.

Про це йдеться у спільній заяві, підписаної за результатами проведення франко-німецької ради міністрів під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель 16 жовтня у Тулузі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Франція і Німеччина підписали юридично зобов'язуючу угоду щодо правил контролю за експортом озброєння для спільно розроблених програм, та зняли значні перепони для Франція і Німеччина створять супервинищувач нового поколінняФранція і Німеччина створять супервинищувач нового поколінняФранція і Німеччина створять супервинищувач нового поколінняподальшої розробки танку і бойового літака майбутнього», - заявили у Єлисейському палаці.

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Країни просуватимуть спільний проєкт зі створення багатофункціонального винищувача нового покоління до 2038 року.

Франція і Німеччина створять супервинищувач нового поколінняФранція і Німеччина створять супервинищувач нового поколінняФранція і Німеччина створять супервинищувач нового поколінняПро це заявила в інтерв'ю радіостанції France Bleu міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми просунулися у проєкті із створення нового бойового літака, який прийде на заміну «Рафаль». Це буде більше, ніж літак. Це буде літак нового покоління, який взаємодіятиме з іншими літаками, а також із дронами», - заявила глава оборонного відомства, коментуючи результати проведеного напередодні у Тулузі засідання ради міністрів Франції і Німеччини.

За її словами, Франція планує прийняти на озброєння багатофункціональний винищувач нового покоління з 2038 року, а прототип планується створити у 2026-му.