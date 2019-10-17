Ватикан розробив і представив електронні чотки з «розумним» хрестом

У Ватикані презентували перші сучасні електронні чотки, які активуються, коли їхній власник перехреститься.

Про це повідомляється на сайті цього гаджета.

«Націлений на периферійні кордони цифрового світу, де мешкає молодь, eRosary Click To Pray служить навчальним інструментом на основі технологій, покликаним допомогти молодим людям молитися Розарію за мир і читати Євангеліє. Проєкт поєднує в собі найкращі духовні традиції Церкви та новітні досягнення технологічного світу», - повідомляється на сайті електронних чоток.

Браслет eRosary Click To Pray складається із 10 намистин, виготовлених із гематиту та чорного агату. Їх також можна використовувати і як звичайний розумний браслет, адже у хресті помістили спеціальний чип, який збирає дані про користувача, зокрема показники, що стосуються здоров'я.

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Слід зазначити, що новий гаджет вже надійшов у продаж і коштує 99 євро. Чотки під’єднуються до мобільного додатку, який доступний для iOS та Android.

Фото: Pope's Worldwide Prayer Network - Vatican