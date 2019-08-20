Twitter більше не рекламуватиме державні ЗМІ

Сервіс Twitter оголосив про зміну рекламної політики - відтепер він не прийматиме реклами від контрольованих державою ЗМІ.

Про це повідомляється у блозі Twitter.

«Сьогодні ми оновлюємо нашу рекламну політику щодо державних ЗМІ. Надалі ми не прийматимемо реклами від контрольованих державою мас-медіа. Будь-які облікові записи, що мають до цього відношення, зможуть продовжувати використовувати Twitter для участі в публічних обговореннях, але не наші рекламні продукти», - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що це глобальний підхід, який буде застосовуватися у бізнесі Twitter.