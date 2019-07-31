Трамп використовує Twitter як захист

Трамп використовує Twitter як захист

Укрінформ
Лідер США Дональд Трамп активно користується Twitter для того, щоб захиститися від необ'єктивного висвітлення пресою його президентської діяльності.

Про це президент заявив у інтерв'ю телеканалу C-Span.

«Якби мою діяльність висвітлювали об'єктивно, мені б не довелося писати твіти. Це моя єдина форма захисту», - сказав він.

За словами президента, йому б взагалі не довелося вести Твіттер, якби преса об'єктивно висвітлювала його діяльність на посаді глави Білого дому.

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На питання про те, чи шкодує президент хоча би про один з опублікованих ним 43 тисяч постів у Twitter, Трамп відповів: «Не особливо ... у більшості випадків більша проблема - ретвіти ... в іншому, я б сказав ні, абсолютно».

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