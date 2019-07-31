Трамп використовує Twitter як захист

Лідер США Дональд Трамп активно користується Twitter для того, щоб захиститися від необ'єктивного висвітлення пресою його президентської діяльності.

Про це президент заявив у інтерв'ю телеканалу C-Span.

«Якби мою діяльність висвітлювали об'єктивно, мені б не довелося писати твіти. Це моя єдина форма захисту», - сказав він.

За словами президента, йому б взагалі не довелося вести Твіттер, якби преса об'єктивно висвітлювала його діяльність на посаді глави Білого дому.

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На питання про те, чи шкодує президент хоча би про один з опублікованих ним 43 тисяч постів у Twitter, Трамп відповів: «Не особливо ... у більшості випадків більша проблема - ретвіти ... в іншому, я б сказав ні, абсолютно».