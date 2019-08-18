Bugatti представила новий гіперкар за $9 мільйонів

Bugatti представила новий гіперкар за $9 мільйонів

Укрінформ
Французький автовиробник Bugatti представив автомобіль Bugatti Centodieci вартістю 9 мільйонів доларів, яких випустять лише 10 одиниць.

Про це повідомляє CNN.

“Bugatti представила на класичному автосалоні в Каліфорнії у п'ятницю найновішу модель - Bugatti Centodieci. Її вартість становитиме дев'ять мільйонів доларів. Їх всього буде вироблено 10 одиниць”, - йдеться у повідомленні.

Гіперкар матиме 16-циліндровий двигун потужністю до 1600 кінних сил.

Автомобіль моделі Centodieci зможе розігнатися до 100 км за годину за 2,4 секунди.

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Максимальна швидкість автомобіля класу люкс сягатиме 380 кілометрів за годину, що є меншою, ніж у моделі Chiron.

Зазначається, що всі 10 автомобілів вже були викуплені за попереднім замовленням.

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