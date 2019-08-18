Bugatti представила новий гіперкар за $9 мільйонів

Французький автовиробник Bugatti представив автомобіль Bugatti Centodieci вартістю 9 мільйонів доларів, яких випустять лише 10 одиниць.

Про це повідомляє CNN.

“Bugatti представила на класичному автосалоні в Каліфорнії у п'ятницю найновішу модель - Bugatti Centodieci. Її вартість становитиме дев'ять мільйонів доларів. Їх всього буде вироблено 10 одиниць”, - йдеться у повідомленні.

Гіперкар матиме 16-циліндровий двигун потужністю до 1600 кінних сил.

Автомобіль моделі Centodieci зможе розігнатися до 100 км за годину за 2,4 секунди.

Максимальна швидкість автомобіля класу люкс сягатиме 380 кілометрів за годину, що є меншою, ніж у моделі Chiron.

Зазначається, що всі 10 автомобілів вже були викуплені за попереднім замовленням.