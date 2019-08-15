Huawei відклав старт продажів гнучкого смартфона

Китайська компанія Huawei почне продавати гнучкий смартфон Huawei Mate X не раніше листопада.

Про це стало відомо на заході для преси в головному офісі компанії, інформує портал Techradar.

“Малоймовірно, що гнучкий Huawei Mate X потрапить у продаж до листопада, і це означає відтермінування, адже раніше в компанії планували почати продажі смартфона у вересні ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, нині вже точно немає можливості, аби почати продаж цих смартфонів у вересні, і тому є висока ймовірність, що саме Samsung Galaxy Fold стане першим гнучким смартфоном, який з'явиться на ринку.

Водночас у Huawei висловили впевненість, що смартфони Mate X точно до кінця року потраплять на ринок.

За даними порталу, відтермінування ймовірно пов'язане з тим, що інженери ще працюють над розв'язанням проблем з додатковими зовнішніми частинами скла та налаштуванням сенсорного екрана.

Фото: www.techradar.com