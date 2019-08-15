Misfit представив найлегший розумний годинник

Американська компанія Misfit представила найлегший розумний годинник Vapor X.

Про це повідомляє The Verge.

“Misfit представив Vapor X, і компанія стверджує, що він є найлегшим й найбільш ефективним розумним годинником із операційною системою Wear OS”, - йдеться у повідомленні.

Годинник важить лише 43 г.

Сам годинник має 1,19-дюймовий дисплей та вбудований процесор Qualcomm Snapdragon 3100. Його оперативна пам'ять становить 512МБ, а вбудована 4ГБ.

У компанії заявляють, що батареї вистачає для користування впродовж повного дня, або навіть довше, в разі використання режиму економії.

Читайте також: Компанія Huawei презентувала розумний екран Honor

Зазначається, що годинник не тільки вимірює частоту пульсу, але й може оплачувати товари й послуги завдяки системі мобільних платежів Google Pay. Власники Vapor X також можуть без проблем пірнати з розумним годинник на глибину до 30 метрів.

Фото: 9to5google.com