Misfit представив найлегший розумний годинник
Про це повідомляє The Verge.
“Misfit представив Vapor X, і компанія стверджує, що він є найлегшим й найбільш ефективним розумним годинником із операційною системою Wear OS”, - йдеться у повідомленні.
Годинник важить лише 43 г.
Сам годинник має 1,19-дюймовий дисплей та вбудований процесор Qualcomm Snapdragon 3100. Його оперативна пам'ять становить 512МБ, а вбудована 4ГБ.
У компанії заявляють, що батареї вистачає для користування впродовж повного дня, або навіть довше, в разі використання режиму економії.
Зазначається, що годинник не тільки вимірює частоту пульсу, але й може оплачувати товари й послуги завдяки системі мобільних платежів Google Pay. Власники Vapor X також можуть без проблем пірнати з розумним годинник на глибину до 30 метрів.
Фото: 9to5google.com