Samsung розробляє смартфон із графеновою батареєю

Південнокорейська компанія Samsung збирається випустити смартфон із графеновою батареєю вже наступного року.

Про це повідомляє портал Mashable з посиланням на інсайдера Евана Бласса.

“Samsung працює над випуском смартфона з графеновою батареєю, щонайшвидше, наступного року”, - йдеться у повідомленні.

За словами Бласса, у компанії сподіваються представити щонайменше один такий смартфон у 2020 або у 2021 році.

Також повідомляється, що ці батареї зможуть заряджатися в п'ять разів швидше, ніж літій-іонні батареї, якими зазвичай оснащені смартфони.

Як наголосив Бласс, для того, щоб графенова батарея Samsung стала життєздатною як батарея смартфона, компанії все ще необхідно знайти шляхи збільшити її місткість та знизити собівартість її виробництва.

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Зазначається, що батареї є надзвичайно важливою частиною сьогоднішніх смартфонів, адже їх великі екрани й потужні чіпи вимагають багато енергії. У минулому Samsung уже намагалася збільшити час роботи літій-іонних акумуляторів у пристроях Galaxy Note 7. Проте, це призвело до катастрофи, і тому не дивно, що компанія шукає альтернативні способи продовження терміну служби акумуляторів для своїх смартфонів.

Фото: Samsung