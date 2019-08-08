Samsung представив два нові смартфони

Південнокорейська компанія Samsung представила два нові смартфони - Samsung Galaxy Note 10 і Galaxy Note 10 Plus.

Про це повідомляє портал The Verge.

“Samsung представив не один, а два флагманські смартфони - Samsung Galaxy Note 10 і Galaxy Note 10 Plus”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, Note 10 матиме 6,3-дюймовий екран з резолюцією 2280 на 1080 пікселів. Об'єм акумулятора для базового смартфона складе 3500 мА-г. Сам пристрій матиме 8 Гб операційної пам'яті та 256 Гб внутрішньої пам'яті. Його вартість сягатиме 949 доларів США.

Натомість смартфон Note 10 Plus матиме 6,8-дюймовий екран з резолюцією 3040 на 1440 пікселів. Об'єм акумулятора для базового смартфона складе 4300 мА-г. Пристрій матиме 12 Гб операційної пам'яті та 256 Гб внутрішньої пам'яті. Однак, за доплату у 100 доларів користувачі отримують внутрішню пам'ять у 512 Гб. Вартість Note 10 Plus становитиме 1099 доларів США.

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Зазначається, що поставки обох смартфонів розпочнуть з 23 серпня, нині їх можна тільки попередньо замовити.

Фото: www.extremetech.com