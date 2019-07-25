Samsung назвала період випуску Galaxy Fold на ринок
Про це повідомляє Samsung.
Розробники відклали старт продажів новинки на кілька місяців. Цей час вони використали для внесення декількох змін у конструкцію гаджета.
Як пояснили в Samsung, верхній захисний шар Infinity Flex Display розширили і сховали його край під рамки екрану. Ще розробники встановили додаткові металеві шари під гнучким дисплеєм, щоб посилити його захист.
Простір між шарніром і корпусом смартфона зменшили. Крім того, фахівці компанії попрацювали над загальним поліпшенням і оптимізацією додатків і різних сервісів, щоб вони ідеально працювали з унікальним інтерфейсом, розробленим для Galaxy Fold.
У пресслужбі Samsung зауважили, що старт продажів призначений на вересень. Точну дату цієї події обіцяють повідомити трохи пізніше.
Фото: Engadget