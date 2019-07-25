Samsung назвала період випуску Galaxy Fold на ринок

Компанія Samsung внесла декілька змін у Galaxy Fold та офіційно оголосила, коли розпочне продажі свого першого гнучкого смартфона.

Про це повідомляє Samsung.

Розробники відклали старт продажів новинки на кілька місяців. Цей час вони використали для внесення декількох змін у конструкцію гаджета.

Як пояснили в Samsung, верхній захисний шар Infinity Flex Display розширили і сховали його край під рамки екрану. Ще розробники встановили додаткові металеві шари під гнучким дисплеєм, щоб посилити його захист.

Простір між шарніром і корпусом смартфона зменшили. Крім того, фахівці компанії попрацювали над загальним поліпшенням і оптимізацією додатків і різних сервісів, щоб вони ідеально працювали з унікальним інтерфейсом, розробленим для Galaxy Fold.

У пресслужбі Samsung зауважили, що старт продажів призначений на вересень. Точну дату цієї події обіцяють повідомити трохи пізніше.

Фото: Engadget