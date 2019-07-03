Samsung модернізував свій гнучкий смартфон — Bloomberg

Компанія Samsung завершила виправлення недоліків гнучкого смартфона Galaxy Fold, через які було відкладено початок продажів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних із ситуацією осіб.

“Samsung Electronics Co завершила двомісячну модернізацію Galaxy Fold, аби вирішити проблеми з екраном, які змусили компанію відкласти (початок продажів — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, нині виробництво комерційної версії гнучкого смартфона перебуває на завершальній стадії, проте дата початку продажу досі невідома.

Як повідомлялося, Samsung офіційно представив у лютому цього року свій перший гнучкий смартфон Galaxy Fold. Очікувалося, що поставки розпочнуться вже на початку травня.

Проте, через два дні після івенту деякі користувачі, які мали змогу протестувати апарат, почали скаржитися на численні несправності, зокрема екрану.

Розробники запевняли, що гнучкий смартфон можна згортати й розгортати без жодних проблем 200 тисяч разів.

Фото: bloomberg.com