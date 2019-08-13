Porsche Cayenne презентував потужний гібрид

Німецький автовиробник Porsche презентував гібридний автомобіль Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Про це компанія інформує в YouTube.

“Ми представляємо найпотужніший на цей день Porsche Cayenne, першокласний гібрид (Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid - ред.)”, - повідомляє автовиробник.

Як зазначається, новий автомобіль класу люкс має двигун потужністю 680 к. с.

Лише на електрозаряді Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid може долати до 40 кілометрів.

Максимальна швидкість гібрида становить 295 кілометрів за годину. При цьому він може розігнатися до 100 км/год лише за 3,8 секунди.

Читайте також: Porsche представить у вересні свій перший електрокар

Зазначається, що витрати палива нового Porsche Cayenne сягають 3,9 літра на 100 кілометрів. На тій самій дистанції він використовує до 19,6 кіловата.

Викиди вуглекислого газу - 95 грамів за кілометр.

Як повідомлялося, німецький автовиробник Porsche представить 4 вересня свій перший електрокар - 2020 Porsche Taycan.