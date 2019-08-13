Porsche Cayenne презентував потужний гібрид
Про це компанія інформує в YouTube.
“Ми представляємо найпотужніший на цей день Porsche Cayenne, першокласний гібрид (Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid - ред.)”, - повідомляє автовиробник.
Як зазначається, новий автомобіль класу люкс має двигун потужністю 680 к. с.
Лише на електрозаряді Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid може долати до 40 кілометрів.
Максимальна швидкість гібрида становить 295 кілометрів за годину. При цьому він може розігнатися до 100 км/год лише за 3,8 секунди.
Зазначається, що витрати палива нового Porsche Cayenne сягають 3,9 літра на 100 кілометрів. На тій самій дистанції він використовує до 19,6 кіловата.
Викиди вуглекислого газу - 95 грамів за кілометр.
Як повідомлялося, німецький автовиробник Porsche представить 4 вересня свій перший електрокар - 2020 Porsche Taycan.