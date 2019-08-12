У Пентагоні почали тестувати ескадрони дронів

Агентство передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) Міноборони США проводить тести з ескадронами автономних дронів і наземними роботами, які могли б допомогти американській армії під час військових місій.

Про це повідомляє The Verge.

“DARPA експериментує використання групи автономних дронів та наземних роботів, які могли б допомогти у військових місіях”, - йдеться у повідомленні.

В Агентстві сподіваються згодом задіяти до 250 дронів одночасно.

Як повідомляє The Verge, тести у червні були вже другими з шести запланованих.

У відомстві також планують проводити більш складні тести з дронами впродовж наступних кількох років.

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Зазначається, що використання автономних дронів допоможе американським військовим отримувати розвідувальну інформацію щодо місцевості, в якій знаходиться противник, зокрема, у міській місцевості, де важко щось розгледіти на дальній відстані.

Як повідомлялося, американська компанія UPS, що спеціалізується на експрес-доставці, попросила у Федерального управління цивільної авіації США дозвіл на доставку пакунків дронами вночі.