У Пентагоні почали тестувати ескадрони дронів
Про це повідомляє The Verge.
“DARPA експериментує використання групи автономних дронів та наземних роботів, які могли б допомогти у військових місіях”, - йдеться у повідомленні.
В Агентстві сподіваються згодом задіяти до 250 дронів одночасно.
Як повідомляє The Verge, тести у червні були вже другими з шести запланованих.
У відомстві також планують проводити більш складні тести з дронами впродовж наступних кількох років.
Зазначається, що використання автономних дронів допоможе американським військовим отримувати розвідувальну інформацію щодо місцевості, в якій знаходиться противник, зокрема, у міській місцевості, де важко щось розгледіти на дальній відстані.
Як повідомлялося, американська компанія UPS, що спеціалізується на експрес-доставці, попросила у Федерального управління цивільної авіації США дозвіл на доставку пакунків дронами вночі.