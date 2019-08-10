У Китаї запустили роботів-поліцейських, які здатні розпізнавати людей

У середу, 7 серпня у місті Хандан в китайській провінції Хебей запустили роботів-поліцейських, які оснащені новітніми технологіями штучного інтелекту та розпізнавання обличчя.

Про це повідомляє Nextshark.

"Кожен з трьох поліцейських-роботів має свої особливості для надання допомоги місцевим правоохоронцям. Один з них спеціалізується на патрулюванні, другий зосереджується на справі з дорожньо-транспортними пригодами, а останній може надавати інформацію. Оснащений автоматичною навігаційною системою, патрульний робот може ідентифікувати реєстраційні знаки автомобіля, а також робити знімки транспортних засобів. Також він може заважати пішоходам переходити дорогу в недозволеному місці", - йдеться у повідомленні.

Інший робот називається консультантом, і він призначений для надання інформації громадськості, відповідаючи на запитання тих, хто приходить до бюро управління транспортними засобами, які займаються дорожньо-транспортними інцидентами.

Останній робот, найменший із трьох, допоможе підтримувати порядок на місці, де сталася дорожньо-транспортна пригода.

Очікується, що до кінця 2020 року у місті таких роботів буде близько 20.