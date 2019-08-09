Facebook пропонує медіа мільйони за публікацію їхніх новин у соцмережі
Укрінформ
Компанія Facebook запропонувала деяким американським ЗМІ $3 млн на рік за ліцензію на розміщення їхнього контенту в новому новинному розділі соціальної мережі.
Про це повідомляє CNN із посиланням на журнал The Wall Street Journal.
“Facebook запропонувала деяким американським медіа мільйони за право розміщувати їхній контент в новому новинному розділі соціальної мережі”, - йдеться у повідомленні.
За даними WSJ, йдеться про пропозиції у 3 мільйони доларів США на рік за ліцензію, які були надіслані ABC News, The Washington Post, Bloomberg та Dow Jones.
Як повідомляє журнал, ліцензії діятимуть впродовж трьох років.
Речник Facebook підтвердив інформацію про запуск контенту ЗМІ у соцмережі вже цієї осені, проте не схотів коментувати новину від WSJ.