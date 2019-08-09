Facebook пропонує медіа мільйони за публікацію їхніх новин у соцмережі

Компанія Facebook запропонувала деяким американським ЗМІ $3 млн на рік за ліцензію на розміщення їхнього контенту в новому новинному розділі соціальної мережі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на журнал The Wall Street Journal.

“Facebook запропонувала деяким американським медіа мільйони за право розміщувати їхній контент в новому новинному розділі соціальної мережі”, - йдеться у повідомленні.

За даними WSJ, йдеться про пропозиції у 3 мільйони доларів США на рік за ліцензію, які були надіслані ABC News, The Washington Post, Bloomberg та Dow Jones.

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Як повідомляє журнал, ліцензії діятимуть впродовж трьох років.

Речник Facebook підтвердив інформацію про запуск контенту ЗМІ у соцмережі вже цієї осені, проте не схотів коментувати новину від WSJ.