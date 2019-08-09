США вводять обмеження для п'яти китайських фірм

США вводять обмеження для п'яти китайських фірм

Укрінформ
Офіційні представники адміністрації президента США Дональда Трампа оприлюднили набір правил, які офіційно забороняють урядовим відомствам закуповувати обладнання у 5 китайських фірм.

Ця міра вступить у дію в наступний вівторок, повідомляє NHK

Ці правила вводять в силу заборону, передумовою якої став Акт авторизації національної оборони США, схвалений у серпні минулого року. Вони забороняють відомствам купувати товари або послуги у виробників телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE, виробників камер спостереження Hikvision і Dahua, а також фірми Hytera, що виробляє бездротове обладнання.

Також Вашингтон заборонив відомствам мати ділові операції з будь-якою компанією у світі, яка використовує продукцію, зроблену цими 5 китайськими фірмами. Ця заборона вступить у дію в серпні 2020 року.

Читайте також: Білий дім переніс видачу ліцензій для роботи з Huawei

Уряд вже заборонив американським виробникам продавати без дозволу електронні компоненти компанії Huawei.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-