США вводять обмеження для п'яти китайських фірм

Офіційні представники адміністрації президента США Дональда Трампа оприлюднили набір правил, які офіційно забороняють урядовим відомствам закуповувати обладнання у 5 китайських фірм.

Ця міра вступить у дію в наступний вівторок, повідомляє NHK

Ці правила вводять в силу заборону, передумовою якої став Акт авторизації національної оборони США, схвалений у серпні минулого року. Вони забороняють відомствам купувати товари або послуги у виробників телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE, виробників камер спостереження Hikvision і Dahua, а також фірми Hytera, що виробляє бездротове обладнання.

Також Вашингтон заборонив відомствам мати ділові операції з будь-якою компанією у світі, яка використовує продукцію, зроблену цими 5 китайськими фірмами. Ця заборона вступить у дію в серпні 2020 року.

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Уряд вже заборонив американським виробникам продавати без дозволу електронні компоненти компанії Huawei.