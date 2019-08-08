В Австрії збираються провести гігабітний інтернет по всій країні до 2030 року

Швидкісний та стабільний гігабітний інтернет (швидкість до 1000 МБіт/с) по всій території Австрії має з'явитися у 2030 році.

Це передбачає презентована у Відні міністром інфраструктури Австрії Андреасом Райхгардтом нова стратегія розвитку широкосмугового зв’язку до 2030 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Щоб забезпечити майбутнє Австрії як місця для ведення бізнесу, Австрія має наздогнати провідні світові цифрові держави. В сфері інфраструктури зв’язку – основи діджиталізації – міністерство інфраструктури ставить амбітну ціль створення всеохоплюючого доступу до гігабітного зв’язку", - заявив міністр.

Згідно з планами, гігабітний інтернет повинен бути забезпечений через 11 років по всій території Австрії, включаючи віддалені гірські та прикордонні райони.

Наразі у столиці Австрії вже пропонують гігабітну швидкість, однак в цілому по країні, 70% якої становлять гірські райони, середня швидкість інтернету становить близько 30 МБіт/сек. При цьому, все ще існують окремі райони, де швидкість мережі не перевищує 2 МБіт/сек, а в 20 тис. домогосподарств взагалі немає доступу до широкосмугового інтернету – ні через стаціонарний, ні через мобільний телефони.

Попередня стратегія широкосмугового зв’язку до 2020 року передбачала створення по всій території Австрії інтернет-мережі зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Очікується, що станом на кінець наступного року вона буде виконана майже повністю.

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Як повідомляв Укрінформ, в Австрії у березні відбувся запуск нової технології мобільного зв'язку п’ятого покоління (5G). Першу в Європі мережу супершвидкого інтернету в комерційне використання запустив мобільний оператор T-Mobile, який є дочкою Deutsche-Telekom.

Заявлялося, новий турбоінтернет матиме змогу пропонувати користувачем швидкість до 10 Гігабіт за секунду, хоча в реальності вона становитиме "точно понад 100 мегабіт/секунду".

Згідно з міністерством транспорту Австрії, 5G буде доступний на всій території країни орієнтовно до 2025 року.