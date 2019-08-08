Vodafone розширив доступ до мережі 4G в десяти областях

Компанія “Vodafone Україна" забезпечила доступ до мобільного інтернету в мережі 4G ще 113 тисячам українців у 10 областях.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора.

"Vodafone продовжив інтенсивне будівництво мережі 4G. Доступ до швидкісного інтернету отримали ще 113 тисяч українців у 10 областях країни", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за останні два тижні покриття швидкісного мобільного інтернету забезпечено у таких населених пунктах:

Київська: Германівка, Сошників, Проців, Іванковичі, Любарці, Княжичі;

Дніпропетровська: Дмитрівка;

Вінницька: Бабчинці;

Полтавська: Красногорівка, Мачухи;

Харківська: Золочів, Вільхівка, Південне, Васищеве, Нікополь;

Донецька: Селидове, Щурове, Гірник, Лиман;

Запорізька: Новопетрівка;

Кіровоградська: Тарасівка;

Чернігівська: Козелець;

Сумська: Будилка.

Географія покриття інтернету четвертого покоління вже включає 24 області України. Сьогодні мережа Vodafone доступна для 62% українців, наголошують у компанії.

Завдяки лінійці тарифів Vodafone SuperNet абоненти мають можливість вибирати обсяг мобільного інтернету в мережі 4G - від 4 ГБ і до безліміту.

Як відомо, Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках.