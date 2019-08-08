Vodafone розширив доступ до мережі 4G в десяти областях

Vodafone розширив доступ до мережі 4G в десяти областях

Укрінформ
Компанія “Vodafone Україна" забезпечила доступ до мобільного інтернету в мережі 4G ще 113 тисячам українців у 10 областях.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора.

"Vodafone продовжив інтенсивне будівництво мережі 4G. Доступ до швидкісного інтернету отримали ще 113 тисяч українців у 10 областях країни", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за останні два тижні покриття швидкісного мобільного інтернету забезпечено у таких населених пунктах:

  • Київська: Германівка, Сошників, Проців, Іванковичі, Любарці, Княжичі;
  • Дніпропетровська: Дмитрівка;
  • Вінницька: Бабчинці;
  • Полтавська: Красногорівка, Мачухи;
  • Харківська: Золочів, Вільхівка, Південне, Васищеве, Нікополь;
  • Донецька: Селидове, Щурове, Гірник, Лиман;
  • Запорізька: Новопетрівка;
  • Кіровоградська: Тарасівка;
  • Чернігівська: Козелець;
  • Сумська: Будилка.

Географія покриття інтернету четвертого покоління вже включає 24 області України. Сьогодні мережа Vodafone доступна для 62% українців, наголошують у компанії.

Завдяки лінійці тарифів Vodafone SuperNet абоненти мають можливість вибирати обсяг мобільного інтернету в мережі 4G - від 4 ГБ і до безліміту.

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Як відомо, Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках.

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