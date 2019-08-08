Vodafone розширив доступ до мережі 4G в десяти областях
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора.
"Vodafone продовжив інтенсивне будівництво мережі 4G. Доступ до швидкісного інтернету отримали ще 113 тисяч українців у 10 областях країни", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за останні два тижні покриття швидкісного мобільного інтернету забезпечено у таких населених пунктах:
- Київська: Германівка, Сошників, Проців, Іванковичі, Любарці, Княжичі;
- Дніпропетровська: Дмитрівка;
- Вінницька: Бабчинці;
- Полтавська: Красногорівка, Мачухи;
- Харківська: Золочів, Вільхівка, Південне, Васищеве, Нікополь;
- Донецька: Селидове, Щурове, Гірник, Лиман;
- Запорізька: Новопетрівка;
- Кіровоградська: Тарасівка;
- Чернігівська: Козелець;
- Сумська: Будилка.
Географія покриття інтернету четвертого покоління вже включає 24 області України. Сьогодні мережа Vodafone доступна для 62% українців, наголошують у компанії.
Завдяки лінійці тарифів Vodafone SuperNet абоненти мають можливість вибирати обсяг мобільного інтернету в мережі 4G - від 4 ГБ і до безліміту.
Як відомо, Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 24 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 18 ринках.