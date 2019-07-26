Vodafone у липні розширив 4G-покриття у 18 областях

Компанія "Vodafone Україна" у липні значно розширила покриття швидкісного мобільного інтернету в 18 областях.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

"У липні Vodafone продовжив інтенсивне будівництво мережі 4G у 18 областях України. Зокрема, за останні два тижні покриття швидкісного мобільного інтернету забезпечене в 90 населених пунктах країни", - йдеться у повідомленні.

Покриття 4G запрацювало у таких областях:

Київська: Миколаївка (Макарівський р-н) - поруч із популярним місцем відпочинку киян, етнографічним комплексом "Українське село", Княжичі (Києво-Святошинський р-н), Германівка, Проців, Іванковичі, Демидів, Озера, Бесідка, Степове , Кашперівка, Пороскотень, Червона Слобода, Ставище, Митроцьке, Сошників;

Волинська: Торчин, Лаврів, Липини;

Донецька: Водяне Друге, Курахове, Велика Новосілка, Гродівка, Червона Поляна, Юр'ївка, Дворіччя, Соледар, Миколаївка, Богатир, Шевченко, Старомлинівка, Новоіверське, Стародубівка, Темрюк, Яцьківка, Бойове;

Дніпропетровська: Губиниха. Свідок, Слов'янка, Миколаївка, Дмитрівка;

Закарпатська: Грушово, Дийда;

Кіровоградська: Велика Виска;

Сумська: Недригайлів, Будилка;

Луганська: Сватове, Новодружецьк, Мілове, Троїцьке, Новоайдар, Красноріченське, Привілля, Нова Астрахань;

Львівська: Красне, Дубляни, Малехів, Дуліби, Сокільники;

Миколаївська: Морське, Костянтинівка;

Одеська: Дальник, Григорівка, Велика Михайлівка;

Полтавська: Котельва, Бережнівка, Велика Багачка, Устивиця, Салівка, Нова Галещина, Штомпелівка;

Рівненська: Синів;

Харківська: Коротич, Васищеве;

Херсонська: Хорли;

Черкаська: Доброводи, Нехайки, Дмитрушки;

Чернівецька: Коровія;

Чернігівська: Скиток, Миколаївська Костянтинівка.

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Географія покриття інтернету четвертого покоління від оператора Vodafone включає в себе 24 області України.

У компанії зазначають, що завдяки лінійці тарифів Vodafone SuperNet абоненти мають можливість вибирати обсяг мобільного інтернету в мережі 4G - від 4 ГБ і до безліміту.