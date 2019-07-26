Vodafone у липні розширив 4G-покриття у 18 областях
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.
"У липні Vodafone продовжив інтенсивне будівництво мережі 4G у 18 областях України. Зокрема, за останні два тижні покриття швидкісного мобільного інтернету забезпечене в 90 населених пунктах країни", - йдеться у повідомленні.
Покриття 4G запрацювало у таких областях:
Київська: Миколаївка (Макарівський р-н) - поруч із популярним місцем відпочинку киян, етнографічним комплексом "Українське село", Княжичі (Києво-Святошинський р-н), Германівка, Проців, Іванковичі, Демидів, Озера, Бесідка, Степове , Кашперівка, Пороскотень, Червона Слобода, Ставище, Митроцьке, Сошників;
Волинська: Торчин, Лаврів, Липини;
Донецька: Водяне Друге, Курахове, Велика Новосілка, Гродівка, Червона Поляна, Юр'ївка, Дворіччя, Соледар, Миколаївка, Богатир, Шевченко, Старомлинівка, Новоіверське, Стародубівка, Темрюк, Яцьківка, Бойове;
Дніпропетровська: Губиниха. Свідок, Слов'янка, Миколаївка, Дмитрівка;
Закарпатська: Грушово, Дийда;
Кіровоградська: Велика Виска;
Сумська: Недригайлів, Будилка;
Луганська: Сватове, Новодружецьк, Мілове, Троїцьке, Новоайдар, Красноріченське, Привілля, Нова Астрахань;
Львівська: Красне, Дубляни, Малехів, Дуліби, Сокільники;
Миколаївська: Морське, Костянтинівка;
Одеська: Дальник, Григорівка, Велика Михайлівка;
Полтавська: Котельва, Бережнівка, Велика Багачка, Устивиця, Салівка, Нова Галещина, Штомпелівка;
Рівненська: Синів;
Харківська: Коротич, Васищеве;
Херсонська: Хорли;
Черкаська: Доброводи, Нехайки, Дмитрушки;
Чернівецька: Коровія;
Чернігівська: Скиток, Миколаївська Костянтинівка.
Географія покриття інтернету четвертого покоління від оператора Vodafone включає в себе 24 області України.
У компанії зазначають, що завдяки лінійці тарифів Vodafone SuperNet абоненти мають можливість вибирати обсяг мобільного інтернету в мережі 4G - від 4 ГБ і до безліміту.