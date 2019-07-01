Vodafone Україна запускає послугу зберігання інформації зі смартфона

"Vodafone Україна запускає послугу Vodafone Cloud, за допомогою якої можна безпечно зберігати свої фотографії, музику, контакти та іншу інформацію зі смартфона на віддаленому сервері без ризику її втратити під час зміни або втрати смартфона. Для цього компанія надає клієнтам різні обсяги сховищ, включаючи і безкоштовні 8 гігабайт", - зазначили у прес-службі компанії.

Як пояснили в Vodafone, за допомогою послуги утворюються резервні копії файлів зі смартфона з можливістю відновити їх у будь-який момент, наприклад, після придбання нового смартфона. Послуга також корисна, якщо, наприклад, у вашому смартфоні вже не вистачає пам'яті для збереження нових фото або відео.

Vodafone Cloud доступна на смартфонах під управлінням ОС Google Android (версії 4.4 і вище) і Apple iOS (версії 8 і вище), а також у форматі вебверсії для користування з ПК. Щоб почати нею користуватися, потрібно завантажити фірмовий додаток, через нього активувати послугу та вибрати потрібний тариф.

На даний момент доступні чотири тарифні пакети: 8 ГБ - не тарифікується, але тарифікується трафік; 64 ГБ - 30 грн. /міс. або 1 грн. /день, трафік не тарифікується; 128 ГБ - 55 грн. /міс. або 1,83 грн. /день, трафік не тарифікується; 512 ГБ - 110 грн. /міс. або 3,67 грн. /день, трафік не тарифікується.

Доступ до збережених у хмарі файлів можливий і через вебінтерфейс на сайті cloud.vodafone.ua. При цьому користувачі можуть надавати доступ і ділитися посиланнями на певні файли зі своїми близькими, друзями або колегами.

Послуга також дає змогу: редагувати та упорядковувати контакти та фото; створювати власні музичні плейлисти з можливістю прослуховування онлайн; здійснювати розумний пошук у сховищі за назвами і тегами.

Послуга надається тільки для клієнтів Vodafone Україна, хоча посилання на розшарені файли можуть відкривати також абоненти інших операторів. Усі дані зберігаються на захищених серверах, розташованих на території України.

Як відомо, Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює у 25 країнах, має партнерські угоди з операторами 44 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках.

Станом на 31 грудня 2018 року Vodafone надає послуги близько 700 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйону користувачів фіксованого інтернету.