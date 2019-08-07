SpaceX вивів на орбіту супутник, який розширить доступ до інтернету в Африці

SpaceX 7 серпня успішно вивів на орбіту ізраїльський телекомунікаційний супутник, призначений для розширення доступу до інтернету районів Африки на південь від Сахари.

Про це повідомили в SpaceX.

«Успішне розгортання AMOS-17 підтверджено!» - йдеться у повідомленні.

Відповідно до пресрелізу компанії про деталі місії, для запуску була використана ракета-носій Falcon 9, яка вже двічі виводила на орбіту космічні апарати.

Запущений супутник AMOS 17 створений для ізраїльського оператора Spacecom американською компанією Boeing.

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Апарат повинен допомогти розширити послуги з доступу до інтернету районів Африки на південь від Сахари.

Зазначається, що термін експлуатації супутника розрахований на 20 років.