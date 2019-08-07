SpaceX вивів на орбіту супутник, який розширить доступ до інтернету в Африці
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Укрінформ
SpaceX 7 серпня успішно вивів на орбіту ізраїльський телекомунікаційний супутник, призначений для розширення доступу до інтернету районів Африки на південь від Сахари.
Про це повідомили в SpaceX.
«Успішне розгортання AMOS-17 підтверджено!» - йдеться у повідомленні.
Відповідно до пресрелізу компанії про деталі місії, для запуску була використана ракета-носій Falcon 9, яка вже двічі виводила на орбіту космічні апарати.
Successful deployment of AMOS-17 confirmed! pic.twitter.com/4VPbhnkF7O— SpaceX (@SpaceX) 6 серпня 2019 р.
Запущений супутник AMOS 17 створений для ізраїльського оператора Spacecom американською компанією Boeing.
Апарат повинен допомогти розширити послуги з доступу до інтернету районів Африки на південь від Сахари.
Зазначається, що термін експлуатації супутника розрахований на 20 років.