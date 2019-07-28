Космічна вантажівка SpaceX Dragon зістикувалася з МКС

Космічна вантажівка Dragon американської компанії SpaceX успішно зістикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Про це повідомляє Національне аерокосмічне агентство США у Twitter.

Разом із матеріалами для 250 наукових експериментів, Dragon доставив на МКС астронавтам їжу.

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Корабель також привіз на МКС 3D-принтер, за допомогою якого космонавти досліджуватимуть можливість виробництва людських органів, зокрема капілярних структур. На Землі їх важко створити через земне тяжіння.