Космічна вантажівка SpaceX Dragon зістикувалася з МКС

Про це повідомляє Національне аерокосмічне агентство США у Twitter.

Разом із матеріалами для 250 наукових експериментів, Dragon доставив на МКС астронавтам їжу.

Корабель також привіз на МКС 3D-принтер, за допомогою якого космонавти досліджуватимуть можливість виробництва людських органів, зокрема капілярних структур. На Землі їх важко створити через земне тяжіння.

Two days after its launch, @SpaceX’s #Dragon cargo spacecraft was installed on the Earth-facing side of the @Space_Station’s Harmony module at 12:01pm ET. Learn about the more than 5,000 pounds of cargo that just arrived to our orbiting laboratory: https://t.co/8HvrxMRqGA pic.twitter.com/xAD75YYFF8