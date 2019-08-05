У роботі Facebook стався глобальний збій

"Про проблеми у функціонуванні Facebook, зокрема, повідомляють жителі американських міст Нью-Йорк та Піттсбург, у британському Лондоні та філіппінських Кесон-Сіті й Таґіґ", - йдеться у повідомленні.

В Україні проблеми з Facebook помітили жителі Києва та Харкова.

Читайте також: Користувачі повідомили про збій у роботі Instagram та Facebook

За даними поталу Statista, станом на другий квартал 2019 року кількість активних користувачів Facebook становила понад 2,4 мільярда.