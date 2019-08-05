У роботі Facebook стався глобальний збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Facebook стався глобальний збій.
Про це свідчать дані на сайті Down Detector, повідомляє Радіо Свобода.
"Про проблеми у функціонуванні Facebook, зокрема, повідомляють жителі американських міст Нью-Йорк та Піттсбург, у британському Лондоні та філіппінських Кесон-Сіті й Таґіґ", - йдеться у повідомленні.
В Україні проблеми з Facebook помітили жителі Києва та Харкова.
За даними поталу Statista, станом на другий квартал 2019 року кількість активних користувачів Facebook становила понад 2,4 мільярда.