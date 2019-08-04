Користувачі повідомили про збій у роботі Instagram та Facebook

Користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook по всьому світу скаржаться на проблеми в їхній роботі.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, більшість користувачів, у яких виникли проблеми з Instagram, скаржаться на проблеми зі стрічкою новин. Ще 16% користувачів мають проблеми із публікацією в соцмережі, а 13% не можуть увійти у свій профіль.

Найбільше на проблеми скаржаться в Західній Європі та США.

Користувачі Facebook найбільше скаржаться на проблеми зі стрічкою новин, на те, що соцмережа взагалі не працює, або на те, що не можуть увійти до свого акаунту.

Найчастіше на проблеми з Facebook скаржаться в Японії та Південно-Східній Азії. Також збій виник у великої кількості користувачів у США та Західній Європі.

Читайте також: У роботі Instagram стався глобальний збій

Нагадаємо: 3 липня у роботі Facebook та Instagram по всьому світу також стався масштабний збій, а 2 липня збій стався у сервісі захисту Cloudflare.