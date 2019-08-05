ZTE розпочала продаж перших 5G-смартфонів

Китайська компанія ZTE розпочала продаж власних 5G-смартфонів - ZTE Axon 10 Pro 5G.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на заяву компанії.

“Китайський виробник телекомунікаційного обладнання ZTE почав у понеділок продавати перші 5G-смартфони на китайському ринку”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Xinhua, смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G має зокрема, дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах у 16,43 см, потрійну камеру з сенсором у 48 мегапікселів.

Його вартість становить близько $722.

Зазначається, що після того, як у червні китайський уряд видав дозвіл на комерційне використання інфраструктури мереж п'ятого покоління в країні, китайські телекомунікаційні компанії й виробники смартфонів намагаються швидко посилити свої позиції на ринку.

Як повідомлялося, 29 липня китайська компанія Huawei представила свій перший 5G-смартфон для комерційного використання - Huawei Mate 20 X.