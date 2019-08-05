Кількість 4G-смартфонів у мережі Київстар перевищила 10 мільйонів

Кількість абонентів Київстар, котрі користуються 4G-смартфонами, збільшилася майже на 70% за підсумками другого кварталу 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі оператора.

“За підсумками другого кварталу 2019 року кількість абонентів Київстар, котрі користуються 4G-смартфонами, збільшилася майже на 70% порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Якщо у другому кварталі минулого року їх було лише 6,3 млн, то зараз вже 10,5 млн. Всього ж смартфонів у мережі оператора за рік стало більше на 19% – 15,1 млн”, - зазначили у пресслужбі.

Таке збільшення український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку пояснює двома причинами. По-перше, більшість девайсів, які купують українці, вже підтримують 4G/LTE. По-друге, завдяки розширенню 4G-покриття Київстар все більше абонентів оператора почали переходити на новий стандарт та оновлювати девайси. Нині четвертим поколінням мобільного інтернету від Київстару може скористатися майже 70% населення України. Протягом першого півріччя оператор розширив свою мережу 4G на 2490 нових населених пунктів.

Загальна ж кількість міст та містечок, де працює 4G, перевищила 6600. У Київстарі також звернули увагу на зміни у рейтингу брендів 4G-смартфонів, якими користуються абоненти. Якщо у 2018 році лідером за кількістю смартфонів був Apple, то нині його обігнали Xiaomi та Samsung. П’ятірка найпопулярніших брендів 4G-смартфонів виглядає так: 1. Xiaomi – 28% всіх 4G-смартфонів у мережі Київстар; 2. Samsung – 22%; 3. Apple – 15%; 4. Huawei – 13%; 5. Meizu – 8%.

Абоненти Київстар можуть дізнатися, чи підтримує їх смартфон та SIM-карта зв'язок четвертого покоління за допомогою USSD-кодів: *245*5# – для перевірки смартфона; *245*4# – для перевірки SIM-карти. Замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G можна безкоштовно у всіх фірмових магазинах Київстар. Також це можна зробити завдяки «Самостійній заміні SIM на 4G»: в одному з більш ніж 8 тисяч магазинів та точок продажів партнерів компанії, самостійно придбавши новий стартовий пакет або безкоштовно замовивши USIM-картку через «Укрпошту».

Фото з відкритих джерел