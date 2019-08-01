Київстар з початку року підключив до 4G майже 2,5 тисячі нових населених пунктів

Оператор мобільного зв’язку “Київстар” за перше півріччя цього року на 32% збільшив капітальні інвестиції і підключив до мережі 4G майже 2500 нових населених пунктів.

Про це поінформував президент Київстару Олександр Комаров, повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Як лідер телекомгалузі Київстар бачить свою місію у забезпеченні доступу до нових технологій для кожного мешканця України. Тому в першому півріччі компанія на 32% збільшила капітальні інвестиції та підключила до 4G майже 2500 нових населених пунктів», - сказав Комаров.

За інформацією оператора, швидкісний мобільний інтернет Київстар вже доступний для майже 70% населення України, а мережа 4G національного телеком-оператора охопила 6609 населених пунктів. Підґрунтям для такого стрімкого розвитку нових технологій власне стали вагомі інвестиції компанії у збільшення території покриття та якість зв’язку.

У порівнянні з 2 кварталом 2018 року кількість абонентів Київстар, які користуються мобільним інтернетом, зросла на 16%, а використання дата-трафіку - на 85%. У Київстарі пояснили, що таке зростання обумовлене як високою якістю послуг, так і доступними тарифами. Зокрема, в багатьох тарифних планах оператора абоненти отримують необмежений доступ до популярних сервісів, як от соціальні мережі, музичні та відеосервіси. При цьому понад 50% дата-трафіку використовується у мережі 4G. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось і сягає понад 570 хвилин на абонента, що є одним з найвищих показників для країн Європи. При цьому середній дохід від абонента (ARPU), за інформацією Київстар, складає 66 грн, що на 27% більше у порівнянні з 2 кварталом 2018 року.

У пресслужбі також розповіли, що кількість абонентів, які користуються фіксованим інтернетом, у 2 кварталі цього року досягла майже 1 млн, що на 11,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середній дохід від абонента послуги «Домашній Інтернет» становить нині 76 грн, і це на 4% більше, ніж у 2 кварталі 2018 року.

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Для забезпечення розвитку 4G та якості голосового зв’язку та інтернету Київстар у 2 кварталі цього року інвестував 1,152 млрд грн, що на 24,3% більше, ніж у 2 кварталі минулого року. А за перше півріччя цього року капітальні інвестиції загалом склали 2,134 млрд грн.

У Київстарі також розповіли, що загальний дохід компанії у 2 кварталі 2019 року зріс на 24%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року - до 5,624 млрд грн. Це обумовлено збільшенням на 77% доходів від мобільного інтернету завдяки зростанню використання дата-трафіку.

Абонентська база Київстару, за даними оператора, у 2 кварталі цього року склала 26,2 млн. Як раніше повідомляла компанія, завдяки розвитку тарифних пропозицій з безлімітним голосовим та інтернет-трафіком на телеком-ринку України є тенденція до скорочення використання абонентами кількох SIM-карток. Крім того, на телеком-ринок впливають негативні демографічні процеси.

Загалом у 2 кварталі 2019 року Київстар перерахував до державного бюджету понад 2 млрд гривень податків та інших платежів. У тому числі майже 250 млн грн компанія сплатила за використання радіочастот.

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