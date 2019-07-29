Оператор мобільного зв'язку «Київстар» збільшив територію покриття 4G ще у восьми областях України, послуги високошвидкісного мобільного інтернету тепер доступні у 6609 населених пунктах.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

“Київстар збільшив територію зв’язку 4G у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Херсонській областях. Так, швидкісний мобільний інтернет з’явився в 69 населених пунктах, зокрема Ківерці, Радомишль, Брусилів, Драгово, Золотарьово, Старий Самбір, Новотроїцьке та ін.”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, на сьогодні мережа 4G Київстар працює в 6609 великих і малих містах та селищах, де проживає 28,5 млн осіб, або 68,6% населення України.

У пресслужбі розповіли, що можливостями 4G-зв’язку вже скористалось майже 6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі у 1 кварталі 2019 року досягли 219 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому.

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Як повідомлялося, з метою надання абонентам інтернету високої якості Київстар збудував найбільшу мережу мобільного зв’язку – понад 26 тисяч базових станцій, а також використовує найбільшу кількість радіочастот. За 2018 рік і 1 кварталі 2019 року компанія інвестувала у розвиток нових технологій зв’язку понад 8 млрд грн.

За даними дослідження міжнародної компанії Ookla, що проводилось у 2018 році, в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України.

Фото: Київстар