У Китаї тестують мобільний додаток, який може замінити ID-картку
Про це повідомляє Xinhua.
“У Ченду, столиці південно-західної китайської провінції Сичуань, тестують програму, яка використовує мобільний додаток як альтернативу ID-картці для реєстрації в готелі”, - йдеться у повідомленні.
За даними місцевих органів влади, додаток, який ідентифікує особу, скануючи її обличчя смартфоном, був розроблений ще в травні. Відтоді близько двох тисяч людей скористалися цією послугою для реєстрації в 14 місцевих готелях та на одній автобусній зупинці.
Зазначається, що після завантаження додатку й реєстрації персональної інформації користувач може зробити розпізнавання свого обличчя через сканування. Якщо сканування буде успішним, готель отримає дані з ID-картки клієнта, які необхідні для реєстрації.
Як повідомив один із представників місцевої влади Ву Сун, додаток може допомогти користувачам запобігти крадіжці самої ID-картки та є більш захищеним.