У Китаї тестують мобільний додаток, який може замінити ID-картку

Місцеві органи влади китайського міста Ченду тестують мобільний додаток, який міг би замінити ID-картку.

Про це повідомляє Xinhua.

“У Ченду, столиці південно-західної китайської провінції Сичуань, тестують програму, яка використовує мобільний додаток як альтернативу ID-картці для реєстрації в готелі”, - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих органів влади, додаток, який ідентифікує особу, скануючи її обличчя смартфоном, був розроблений ще в травні. Відтоді близько двох тисяч людей скористалися цією послугою для реєстрації в 14 місцевих готелях та на одній автобусній зупинці.

Зазначається, що після завантаження додатку й реєстрації персональної інформації користувач може зробити розпізнавання свого обличчя через сканування. Якщо сканування буде успішним, готель отримає дані з ID-картки клієнта, які необхідні для реєстрації.

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Як повідомив один із представників місцевої влади Ву Сун, додаток може допомогти користувачам запобігти крадіжці самої ID-картки та є більш захищеним.