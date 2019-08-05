Huawei за кілька днів представить власну операційну систему - ЗМІ

Китайська компанія Huawei 9 серпня представить власну операційну систему HongMeng.

Про це повідомляє Global Times.

“Huawei представить довгоочікувану власну операційну систему HongMeng 9 серпня на конференції у місті Донггуан на півдні Китаю”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спочатку операційну систему буде встановлено на “розумних” телевізорах, продаж яких розпочнеться 10 серпня.

Пізніше HongMeng можуть розширити на інші галузі, такі як, наприклад, автономне керування автомобілем або дистанційне надання медичних послуг.

Раніше китайська компанія наголошувала, що власна операційна система буде використовуватися лише для індустрійних цілей. Однак зараз у Huawei не виключають, що якщо Google продовжуватиме відрізати їм доступ до операційної системи Android, то китайська компанія може розширити дію HongMeng також на смартфони.

Як повідомлялося, у середині травня президент США Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

Читайте також: Huawei зареєстрував у Європі власну ОС Harmony

Американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.

Водночас 29 червня Трамп заявив, що дозволить компанії Huawei Technologies Co. закуповувати продукцію в американських компаній.