Pagani представив суперкар за $3,5 мільйона

Італійський автовиробник Pagani представив автомобіль Huayra Roadster BC, який коштує 3,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє портал Motor1.

“Pagani показав автомобіль Huayra Roadster BC, який сьогодні належить до однієї з найдорожчих моделей компанії”, - йдеться у повідомленні.

Італійський автовиробник планує випустити всього 40 таких суперкарів, а вартість кожної сягатиме 3,5 млн доларів.

Як повідомляє портал, автомобіль матиме 6-літровий двигун AMG V12 потужністю 800 кінських сил та 1 050 Нм крутного моменту.

Також у компанії змогли зменшити вагу секвентальної коробки на третину.

Загальна маса суперкара становить всього 1217 кілограмів.

Очікується, що Huayra Roadster BC зможе набрати швидкість 100 км за годину за приблизно 2,5 секунди.

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Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes уперше показав прототип свого преміального електрокара моделі EQS на дорозі.

Фото: www.motor1.com