Mercedes почав тестувати преміальний електрокар

Mercedes почав тестувати преміальний електрокар

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Укрінформ
Німецький автовиробник Mercedes вперше показав прототип свого електрокара моделі EQS на дорозі.

Про це повідомляє портал Auto Express.

Mercedes почав тестувати електрокар / Фото: Automedia

“Майбутній електрокар Mercedes EQS потрапив на камеру напередодні свого представлення на автосалоні у Франкфурті”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, новий електрокар матиме кілька батарей з потужність у 80 кВт та два електромотори.

Максимальна віддача агрегату становитиме 403 кінських сил.

Автомобіль зможе долати маршрут у 417 км без зарядки.

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Зазначається, що Mercedes планує до 2022 року випустити 10 моделей електрокарів.

Як повідомлялося, британський автовиробник Lotus представив власний електрокар Evija, оснащений чотирма двигунами потужністю 1972 кінських сил.

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