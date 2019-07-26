Mercedes почав тестувати преміальний електрокар
Про це повідомляє портал Auto Express.
Mercedes почав тестувати електрокар / Фото: Automedia
“Майбутній електрокар Mercedes EQS потрапив на камеру напередодні свого представлення на автосалоні у Франкфурті”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, новий електрокар матиме кілька батарей з потужність у 80 кВт та два електромотори.
Максимальна віддача агрегату становитиме 403 кінських сил.
Автомобіль зможе долати маршрут у 417 км без зарядки.
Зазначається, що Mercedes планує до 2022 року випустити 10 моделей електрокарів.
Як повідомлялося, британський автовиробник Lotus представив власний електрокар Evija, оснащений чотирма двигунами потужністю 1972 кінських сил.