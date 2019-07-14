Ford і Volkswagen разом розроблятимуть електрокари і безпілотники

Автовиробники Ford і Volkswagen планують інвестувати у спільну розробку електромобілів і самокерованих автомобілів.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

"Два автовиробники оголосили про багатомільярдні інвестиції в компанію Argo AI, що спеціалізується на самокерованих автомобілях", - йдеться в повідомленні.

Спільне інвестування в розробника технологій безпілотного водіння і штучного інтелекту Argo AI дозволить кожній із компаній заощадити сотні мільйонів доларів.

Volkswagen вже інвестує в Argo AI $2,6 млрд, крім того, протягом трьох наступних років купить акції розробника Ford на суму $500 млн. Таким чином компанії будуть мати рівні частки в стартапі.

Як зазначає видання, протягом шести років, починаючи з 2023 року, Ford планує провести понад 600 тисяч електромобілів у Європі, закупивши комплектуючі для автомобілів Volkswagen. Цей автомобіль буде спроектований у Кельні, Німеччина, спільно з Volkswagen. Читайте також: Fiat Chrysler відмовився від злиття з Renault

Як повідомляв Укрінформ, цього року Ford і Volkswagen оголосили про спільне виробництво автофургонів і пікапів, а також про вивчення можливостей виробництва електромобілів і технології автономного транспорту.

Фото: Business Wire