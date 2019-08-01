У кіберполіції введуть додаткові посади – Князєв

У кіберполіції буде запроваджено додаткові посади, що дасть можливість розширити її можливості.

Про це на нараді повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

"У кіберполіції будуть введені додаткові посади для продовження розбудови підрозділу. Це дозволить наростити і розширити можливості кіберполіції, коли йдеться про допомогу іншим підрозділам відомства у розкритті злочинів, учинених із застосуванням високих інформаційних технологій", - ідеться у повідомленні.

За словами Князєва, стрімкий розвиток інформаційних технологій створив нові виклики, зокрема – таке явище, як кіберзлочинність. З огляду на її транснаціональність, вона здатна завдати значної шкоди інтересам громадян, суспільства і держави.

“Можливості кіберполіції потрібно нарощувати та розширювати, аби наперед прораховувати кроки злочинців. Відтак у штатний розклад кіберполіції будуть введені додаткові посади, які передбачають новий напрямок роботи, нові функції” – зазначив Князєв.

Він пояснив, що завдяки запровадженню нових посад оперативники кіберполіції зможуть не лише оперативно розкривати злочини самі, а й надавати всебічну допомогу колегам з карного розшуку та слідчих підрозділів.

Відтак голова Нацполіції доручив Департаменту кадрового забезпечення надати упродовж двох тижнів пропозиції щодо збільшення штатної чисельності підрозділів кіберполіції. Крім того, всі керівники підрозділів кримінального блоку поліції та Головного слідчого управління повинні проаналізувати проблемні питання, що виникають під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

“Ви маєте визначити потребу у фахівцях кіберполіції - та за якими напрямками вони працюватимуть”, - наголосив Князєв.