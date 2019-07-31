Тернопільщина ввійшла в ТОП-3 областей за кількістю сонячних електростанцій

Тернопільська область увійшла до трійки регіонів України, де найактивніше розвивається сонячна електроенергетика.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

«ТОП-3 області, де встановлено найбільше сонячних електростанцій у домогосподарствах: понад 1500 – Дніпропетровська, більше 1200 – Тернопільська, понад 1000 - Київська (із м. Київ)», - йдеться у повідомленні.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу в обласному управлінні економіки, на Тернопільщині бум сонячних електростанцій почався чотири роки тому, коли Верховна Рада ухвалила закон про запровадження «зеленого» тарифу для таких джерел енергії потужністю до 30 кВт.

Тоді в області почали діяти перші 120 приватних сонячних електростанцій. Нині їх уже у десять разів більше. До того ж тут обрано чотири об’єкти бюджетної сфери, де впроваджуватиметься пілотний проект встановлення сонячних водонагрівних систем у закладах медицини.

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Окрім цього, заплановано будівництво трьох сонячних фотоелектричних станцій. Одну з таких станцій вартістю майже 100 млн грн і потужністю близько 23 МВт зводитимуть інвестори з Південної Кореї.

Із введенням в експлуатацію цього об’єкта, у бюджет місцевої громади за рік поступатиме до 900 тис. грн доходу, а понад 30 місцевих мешканців матимуть робочі місця на обслуговуванні сонячної електростанції.