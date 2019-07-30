В Україні вже працюють 12 тисяч домашніх сонячних електростанцій

Близько 12 тис. домогосподарств в Україні встановили домашні сонячні електростанції (СЕС) загальною потужністю 280 МВт.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України у Facebook.

"Станом на 1 липня 2019 в Україні нараховується близько 12 тис. сімей, які використовують сонячні електростанції загальною потужністю близько 280 МВт. Для порівняння, на кінець 3-го кварталу 2015 р. було лише 130 таких родин. Обсяг інвестицій домогосподарств у 280 МВт СЕС сягнув понад 240 млн євро", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у II кварталі 2019 року понад 3 тис. домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю більше 85 МВт.

Найбільше СЕС встановлено у домогосподарствах Дніпропетровської (понад 1500 станцій загальною потужністю 40 МВ); Тернопільської (більше 1200 станцій загальною потужністю 33 МВт); Київської (понад 1000 станцій загальною потужністю 20 Мвт) областей.