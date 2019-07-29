На Житомирщині працює понад 300 сонячних електростанцій

У Житомирській області працює 310 сонячних електростанцій, власники яких отримують з обласного бюджету відшкодування за встановлене обладнання.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«В області вже працює 310 сонячних електростанцій. Кожен із їх власників може отримати відшкодування за встановлене обладнання, адже на Житомирщині успішно реалізується програма, за якою можна отримати до 50 тис. грн компенсації», - йдеться у повідомленні.

Загалом програмою вже скористалися 134 жителі області, які отримали понад 6 млн грн компенсації. Ще 112 заявок на відшкодування перебувають на розгляді у департаменті регіонального розвитку ОДА.

Зазначається, що кожен, хто встановлює сонячну електростанцію, може отримати компенсацію з обласного бюджету в розмірі 20% від вартості обладнання, але в межах 50 тис. грн.

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В ОДА акцентують, що сонячні електростанції дозволяють забезпечувати будинок електроенергією, а залишок продавати за «зеленим» тарифом, який наразі становить 18 євроцентів за кВт/год (близько 5,5 грн).

Фото: oda.zt.gov.ua