У Дубаї почнуть друкувати будинки на 3D-принтері

Розробник Emaar оголосив, що будинки, створені за допомогою 3D-друку, стануть частиною його комплексу Arabian Ranches III в Дубаї.

В ОАЕ відкрився перший офіс із 3D-принтером, на якому друкуватимуть компоненти будинків, пише CNN.

"За допомогою 3D-друку можна створити все - від іграшок до частин тіла. Але Emaar пішов далі — він планує друкувати повнорозмірні будівлі. Лише близько 20 будівель створені таким чином у світі. В Дубаї відкрився перший офіс 3D-друку, а також 3D-друкована лабораторія дослідження безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що в Дубаї планують до 2030 року чверть всіх новобудов створювати за допомогою 3D.

Пояснюється, що 3D-друк будівлі використовує ті ж принципи, що і 3D-друк іграшки - лише в набагато більших масштабах і використовуючи бетон замість пластику.

Розробники кажуть, що методика може бути швидшою, дешевшою та стійкішою, ніж традиційні методи будівництва.

Фото: Emaar Properties