На горі Піп Іван встановили смартдатчик погоди

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван на даху колишньої астрономічної обсерваторії науковці встановили - смартдатчика погоди Lufft WS800-UMB.

Про це повідомляє Прикарпатський Національний університет ім. В. Стефаника.

«27 липня в рамках реалізації спільного проєкту з відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван між Варшавським та Прикарпатським університетом, відбулася інсталяція першого наукового приладу - смартдатчика погоди Lufft WS800-UMB. Прилад встановили на даху Обсерваторії», - йдеться у повідомленні.

За словами ректора Прикарпатського національного університету Ігоря Цепенди, відкриття першої наукової інсталяції на «Обсерваторії» є підтвердженням намірів Прикарпатського та Варшавського університетів проводити тут наукові дослідження. Ректор зауважив, що за кілька тижнів стартує проєкт, який передбачає наповнення «Обсерваторії» сучасними приладами для досліджень.

За інформацією сайту обсерваторії«Білий Слон», Міжнародний науковий центр «Обсерваторія» створюють в рамках реалізації спільного проєкту з відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван між Варшавським та Прикарпатським університетами. Обладнання належить Астрономічній обсерваторії Варшавського університету та передано українським партнерам Студіями Східної Європи Варшавського університету у безоплатне користування. Завданням смартдатчика погоди є аналіз клімату на вершині гори протягом наступних двох років.

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Піп Іва́н (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м. Астрономі́чна і метеорологі́чна обсервато́рія на верши́ні Піп Іва́н, або Бі́лий Слон — колишня обсерваторія, в якій постійно жили й працювали люди з 1938 до 1941 рр. У травні 2012 р. Міністерство культури Польщі скерувало 70 тисяч доларів на відновлення споруди обсерваторії в рамках грантової програми, партнером якої є Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Внесок університету визначений в розмірі 25% від загального кошторису проєкту. Відкриття обсерваторії заплановано на 2020 рік. Наразі тут діє Явірницьке пошуково-рятувальне відділення СПРЧ аварійно-рятувального загону спеціального призначення у ДСНС України в Івано-Франківській області.

Фото: Прикарпатський Національний університет ім. В. Стефаника