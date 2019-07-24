Apple розробляє “спецшолом”, який розпізнаватиме емоції користувачів

Apple розробляє “спецшолом”, який розпізнаватиме емоції користувачів

Ілюстрація
Укрінформ
Американська компанія Apple працює над розробкою шолома, який через сенсори зможе розпізнавати вираз обличчя користувача.

Про це повідомляє Variety з посиланням на патент, опублікований на сайті Відомства з патентів та торгових марок США.

“У майбутньому шоломі Apple зі змішаною реальністю можуть бути вбудовані сенсори, які слідкуватимуть за очима, жестами й навіть виразом обличчя своїх користувачів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Variety, завдяки цим сенсорам Apple зможе збирати дані користувачів, зокрема їх вираз обличчя, для того, аби у майбутньому вони були точніше представлені у змішаній реальності.

Сенсори також моніторитимуть рух брів, очей та нижньої щелепи користувачів.

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У компанії вважають, що така технологія дозволить у майбутньому використовувати її для біометричної верифікації людей.

Зазначається, що Apple вже кілька років працює над створенням такого шолома.

Сама ж заявка на патент була подана лише у березні цього року, а опублікували її минулого тижня.

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