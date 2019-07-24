Apple розробляє “спецшолом”, який розпізнаватиме емоції користувачів
Про це повідомляє Variety з посиланням на патент, опублікований на сайті Відомства з патентів та торгових марок США.
“У майбутньому шоломі Apple зі змішаною реальністю можуть бути вбудовані сенсори, які слідкуватимуть за очима, жестами й навіть виразом обличчя своїх користувачів”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Variety, завдяки цим сенсорам Apple зможе збирати дані користувачів, зокрема їх вираз обличчя, для того, аби у майбутньому вони були точніше представлені у змішаній реальності.
Сенсори також моніторитимуть рух брів, очей та нижньої щелепи користувачів.
У компанії вважають, що така технологія дозволить у майбутньому використовувати її для біометричної верифікації людей.
Зазначається, що Apple вже кілька років працює над створенням такого шолома.
Сама ж заявка на патент була подана лише у березні цього року, а опублікували її минулого тижня.