Індія визначилася з датою місії на Місяць

Індія у четвер оголосила нову дату запуску своєї місячної місії Chandrayaan-2, вона відбудеться 22 липня о 14:43 за місцевим часом.

Про це повідомляє BBC.

«Новою датою запуску індійської космічної місії на Місяць Chandrayaan-2 стане 22 липня. Запуск запланований на 14:43 за місцевим часом. Призначений раніше запуск у понеділок не відбувся з технічних причин», - йдеться в повідомленні.

Так, запуск Chandrayaan-2 в понеділок був зупинений за 56 хвилин до старту, коли фахівці виявили технічні неполадки.

Це буде вже друга індійська місячна місія. Її вартість становить 150 мільйонів доларів, а мета – приземлилися на південному полюсі Місяця (вперше в історії). У разі успіху Індія стане четвертою країною, що змогла здійснити посадку на Місяці – після США, СРСР та КНР.

Як повідомлялося, перша індійська місячна місія Chandrayaan-1 відбулась у 2008 році. Тоді приземлення на поверхні Місяця не відбулося, проте було проведено перший та найбільш детальний пошук води на цьому супутнику Землі.