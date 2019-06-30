SpaceX втратила зв'язок із трьома супутниками

«SpaceX після запуску мала контакт з усіма з 60-ти космічних зондів, але пізніше все ж втратила зв'язок з трьома пристроями», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, минув понад місяць відтоді, як SpaceX запустила свою першу пробну партію із 60 інтернет-супутників у рамках масштабної ініціативи Starlink з метою створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку. Всі супутники, окрім трьох, зараз працюють за призначенням.

Три втрачених космічних пристрої деякий час обертатимуться навколо Землі, але зрештою опустяться до нашої планети під дією сили тяжіння й згорять в атмосфері.

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Зазначається, що згідно з останніми даними Європейського космічного агентства, на сьогодні на орбіті навколо Землі працює 2000 супутників, а партія супутників Starlink значно збільшить цю кількість, що може спричинити ризик зіткнень супутників у космосі та, відповідно, продукуватиме більше сміття, що може загрожувати іншим космічним пристроям.