У роботі Twitter стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався глобальний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

На роботу Twitter 11 липня близько 22.00 стали скаржитися користувачі по всьому світу. У них не оновлюється стрічка і зникли всі фоловери.

Зазначається, що 45% скарг користувачів пов'язані з проблемами з входом через вебсайт Twitter, 33% - з додатка на iPhone чи iPad і 21% - з Android.

При спробі зайти у соцмережу з’являлося повідомлення про наявність певних технічних неполадок.

Також Downdetector повідомляє, що проблеми спостерігаються і 12 липня, однак на даний момент в Україні складнощів із входом у Twitter немає.

В офіційному акаунті компанії після відновлення роботи сервісу з'явилося повідомлення "Сумували за нами?" (Miss us?).

Як повідомлялося, 5 липня у роботі найбільшої пошукової системи Google стався збій.