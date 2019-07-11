Миттєвий переклад за допомогою камери - Google включив українську в додаток

Компанія Google додала українську мову до функції миттєвого перекладу за допомогою камери Перекладача Google.

Про це йдеться у блозі Google Україна.

“Сьогодні ми запускаємо нові оновлення цієї функції (перекладу — ред.). Раніше ви могли перекладати лише між англійською та іншими мовами, але тепер ви зможете перекласти на будь-яку з понад 100 мов, які підтримуються Перекладачем Google. Це означає, що тепер ви зможете перекласти з іспанської на українську або з японської на китайську тощо”, - йдеться у блозі.

У Google додали, що у функцію миттєвого перекладу за допомогою камери вбудована технологія нейронного машинного перекладу (NMT).

Це свою чергу отримати більш точні та природні переклади, зменшуючи помилки на 55-85% у деяких мовних парах.

Як наголосили у компанії, більшість мов можна завантажити на ваш пристрій, так що ви можете використовувати цю функцію без підключення до Інтернету. Однак, коли пристрій підключено до Інтернету, ця функція використовує це з'єднання для отримання більш якісних перекладів.

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Більш того, функція миттєвого перекладу отримує новий вигляд і стає більш інтуїтивною у використанні.

Зазначається, що оновлення стане доступним для користувачів поступово протягом найближчих днів. Щоб скористатися функцією миттєвого перекладу за допомогою камери, завантажте додаток Перекладач.

Фото: pixabay.com