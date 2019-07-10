Для спілкування з собаками розробили "розумний жилет"

Дослідники з ізраїльського університету Бен Гуріона розробили спеціальний жилет, який дозволить людям передавати сигнали собакам через дотикову технологію.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Новий жилет для собак, розроблений дослідникам з ізраїльського університету Бен Гуріона, дозволяє людям передавати собакам команди й комунікувати з ними завдяки дотиковій технології", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у модифікованому жилеті встановлені чотири невеликі вібраційні двигуни, які розташовані як на спині собаки, так і по боках.

Людина, натискаючи на відстані на кнопки бездротового пульту, надсилає собакам через вібрації свої команди.

Дослідники вважаються, що цей тип технології може, зокрема, виявитися корисним для собак, які залучені до пошуково-рятувальних операцій або допомагають людям із інвалідністю.

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За словами професора університету Аміра Шапіро, в ході тестування жилету виявилося, що тварини краще реагували на отримані через вібрації, ніж на голосові команди від людей.

Фото: BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV